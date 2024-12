Dybala con Osimhen e Mertens: il Galatasary fa sul serio

vedi letture

Circa un mese fa il blitz romano degli uomini mercato del Galatasaray e di alcuni avvocati interessati all’affare. P

Circa un mese fa il blitz romano degli uomini mercato del Galatasaray e di alcuni avvocati interessati all’affare. Parte da lì la missione del club turco per Paulo Dybala. L’attaccante della Roma è un obiettivo molto concreto del Gala. C’è la volontà di convincerlo e sul tavolo potrebbe presto esserci un ricco triennale. Mancano dei dettagli ma c’è la volontà di andare incontro a Dybala per provare a chiudere un affare che garantirebbe gol e un colpo di alto livello al Galatasaray.

Da trovare ancora l’intesa totale con la Roma. Ma le sensazioni sono positive. Paulo Dybala è un chiaro obiettivo del Galatasaray a caccia di nuovi gol. Al contrario di quanto accaduto in estate quando Dybala era vicino al trasferimento in Arabia, si proverà a lavorare in maniera meno eclatante. La sensazione è che se l’offerta accontentasse tutte le parti l’affare questa volta si potrebbe chiudere. Servirà qualche giorno per capire la fattibilità dell’affare e smussare alcuni dettagli di varia natura. Il Galatasaray spinge, avanti tutta per Dybala che andrebbe ad affiancarsi a Mertens e Osimhen.