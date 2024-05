Dybala spaventa la Roma: "Futuro? A volte mi domando cosa farei all'estero..."

"Sono in Italia da quasi 12 anni e mi sto divertendo moltissimo. Sarebbe difficile andarmene perché qui sono cresciuto e sono diventato uomo"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Sono in Italia da quasi 12 anni e mi sto divertendo moltissimo. Sarebbe difficile andarmene perché qui sono cresciuto e sono diventato uomo". A dirlo è Paulo Dybala, l'attaccante argentino che si è raccontato a The Athletic e parlando anche del suo futuro e di quello che potrebbe accadere: "Ma hai sempre la curiosità e ti chiedi cosa faresti in campionati come la Liga e la Premier League, dove ci sono grandi squadre e grandi giocatori".