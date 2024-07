Falsa partenza per la Juve di Thiago Motta: 3-0 contro una tedesca di Serie B!

Parte male la prima amichevole della Juventus, sconfitta 3-0 col Norimberga.

La prima amichevole della Juventus di Thiago Motta parte con una sconfitta per 3-0. I bianconeri partono subito contratti e subiscono il primo gol con Jander. Nella ripresa Vlahovic sciupa il calcio di rigore del possibile pareggio, ma alla fine la Vecchia Signora soccombe con le reti di Forkel e Janish.

Vlahovic spreca un rigore, poi la Juve crolla nel finale.

Thiago Motta nella ripresa cambia tutta la formazione e inserisce Perin, Savona, Gatti, Cabal e Cambiaso in difesa. Centrocampo a due con Nicolussi Caviglia e Fagioli, sulla trequarti Mbangula, Adzic e Weah, a supporto di Vlahovic unica punta. I bianconeri partono forte e sfiorano subito il pareggio con le conclusioni di Nicolussi Caviglia e Cambiaso. A metà del secondo tempo Weah si conquista un calcio di rigore, ma Vlahovic spreca tutto calciando sul palo. I tedeschi poi possono recriminare per un tocco di mano in area della Juventus proprio del numero 22 juventino, ma successivamente è bravissimo Perin a salvare la Vecchia Signora con uno splendido intervento su Tzimas. I bianconeri ci provano ancora con Nicolussi Caviglia, ma la conclusione del centrocampista si perde di poco sul fondo. Nel finale dilaga il Norimberga che riesce addirittura a segnare due gol con Forkel e Janish e a portare il risultato su 3-0. Parte male la prima amichevole della Juventus, ma non è sicuramente il momento di fare drammi.