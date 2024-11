Finisce 0-0 un soporifero Milan-Juve: solo 3 tiri in porta in tutta la gara

Termina sul risultato di 0-0 la gara di San Siro tra Milan e Juventus, valida per la tredicesima giornata di Serie A. Partita soporifera, con tantissimi errori tecnici e poca propensione offensiva: solamente tre i tiri in porta tutta la partita. Dunque Fonseca e Thiago Motta si dividono un punto dando però la possibilità alle squadre davanti di allungare: l'Inter ha già vinto nel pomeriggio, in serata l'Atalanta avrà la chance sul Parma così come domani Napoli, Lazio e Fiorentina rispettivamente contro Roma, Bologna e Como.