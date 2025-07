Video "Forza Genoa", Ostigard torna a Genova: le prime immagini dell'ex Napoli

L'ex azzurro Leo Ostigard è arrivato a Genova, pronto ad unirsi di nuovo alla causa del Grifone. Come si vede dalle immagini raccolte da Tuttomercatoweb, il difensore è apparso sorridente e carico, ed ha esclamato subito un "Forza Genoa", per salutare i tifosi rossoblu. Di proprietà del Rennes, Ostigard ha vestito la maglia rossoblù già nella stagione 2021-2022, quando arrivò a gennaio prima di passare al Napoli dove ha vinto lo scudetto nella stagione 2022/23.

I dati della stagione passata

Nell’annata passata ha vestito in 18 occasioni, fra campionato e Coppa di Francia, la maglia del Rennes segnando anche un gol. Nella seconda parte di stagione è passato invece in prestito all’Hoffenheim, scendendo in campo in 11 occasioni per un totale di 928 minuti giocati. Con la maglia del Grifone ha giocato 15 partite fra campionato e Coppa Italia realizzando anche un gol.