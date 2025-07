Inter-Lookman, prossima settimana decisiva: possibile contatto diretto con l'Atalanta

La prossima settimana può essere molto importante, se non decisiva, per la trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman. Lo riferisce Sky Sport: i due club nerazzurri potrebbero incontrarsi nella giornata di martedì, in occasione dell'assemblea di Lega. Ci può essere un contatto diretto tra Marotta e Percassi per sbloccare l'affare. "E' una questione di tempo, bisogna capire come incrociare i rispettivi desideri con l'Atalanta", spiega l'inviato Sky alla Pinetina Matteo Barzaghi.