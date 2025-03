Gasperini ammicca alla Roma, ma i tifosi sono diffidenti: il motivo

vedi letture

Riconoscimento importante ieri per Gian Piero Gasperini. Il tecnico dell'Atalanta ha ricevuto il premio "Bearzot" dopo la straordinaria cavalcata in Europa League nella passata stagione che ha portato il trofeo in bacheca per la Dea. Presente ma anche futuro. Se è vero che sul campo i nerazzurri, pur avendo perso lo scontro diretto contro l'Inter, possono ancora tentare di dire la loro per il titolo, fuori c'è la situazione legata al futuro del tecnico da decifrare. Il suo contratto andrà in scadenza nel 2026 ma non è escluso che il mister possa lasciare a giugno.

Dichiarazioni d'amore

E proprio dal salone del CONI, ieri Gasp ha parlato delle voci che lo vorrebbero alla Roma, va sottolineato senza mai aprire ma elogiando la piazza: "La Roma? A chi non piacerebbe? È una grande piazza - ha detto a Rai Sport - straordinaria, ha un pubblico eccezionale. Sarebbe un motivo d’orgoglio, ma quello che succederà è difficilmente prevedibile. La Roma è come la Nazionale, piace a tutti".

La Roma ci pensa

Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, dalle parti di Trigoria si starebbe valutando con Ranieri che ha stima dell’attuale allenatore dell’Atalanta anche se alcuni tifosi non sarebbero molto d’accordo viste alcune dichiarazioni fatte in passato dal tecnico di Grugliasco.