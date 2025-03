Gasperini ammicca alla Roma: "A chi non piacerebbe! È una piazza straordinaria"

vedi letture

Gian Piero Gasperini, intercettato da Rai Sport durante la cerimonia di consegna della XIV Edizione del Premio Nazionale Enzo Bearzot al CONI, ha risposto brevemente anche a una domanda sui rumors che lo vorrebbero nel casting della Roma per il dopo-Ranieri in panchina. Queste le dichiarazioni del tecnico in odore d'addio all'Atalanta:

"La Roma? A chi non piacerebbe? È una grande piazza, straordinaria, ha un pubblico eccezionale. Sarebbe un motivo d’orgoglio, ma quello che succederà è difficilmente prevedibile. La Roma è come la Nazionale, piace a tutti".

Poco prima, sempre ai media presenti al medesimo evento, Gasperini si era invece espresso così: "Sono felice, è un premio molto prestigioso. La nazionale deve ripartire dal secondo tempo di ieri. Le voci sulla Roma? C’è Ranieri che è un grande allenatore”.