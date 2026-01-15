Il Bologna torna alla vittoria: il Verona cade 3-2 ed esce tra i fischi del Bentegodi
Al Bentegodi va in scena una partita spettacolare e piena di colpi di scena, che premia il Bologna di Italiano: finisce 3-2 per i rossoblù, tra gol di qualità, errori e continui ribaltamenti di fronte. Un successo che riporta il Bologna in zona Europa, mentre il Verona resta inchiodato all’ultimo posto a quota 13 punti, insieme al Pisa, incassando anche i fischi del proprio pubblico al termine del match. Il Verona parte forte e passa in vantaggio al 13’ con Orban. Il Bologna reagisce subito e ristabilisce l’equilibrio con Orsolini, bravo a rientrare sul sinistro e a disegnare una conclusione a giro imprendibile.
Gli ospiti prendono poi il controllo della gara e allungano: al 29’ Odgaard finalizza con precisione un’azione avviata da Dominguez, mentre poco prima dell’intervallo Castro firma il tris con una spettacolare conclusione al volo, aiutata dalla traversa. Nella ripresa il Verona prova a riorganizzarsi e trova il 2-3 grazie a un autogol di Freuler su cross di Orban, ma la rimonta resta incompleta. Nonostante qualche occasione sporadica, i gialloblù non riescono a riaprire davvero la partita.
