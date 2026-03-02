Ufficiale

Udinese-Fiorentina, le formazioni: Vanoli cambia modulo, Runjaic ritrova Davis

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:50Serie A
di Davide Baratto
Al Bluenergy Stadium si gioca il posticipo della 27ª giornata di Serie A. Udinese-Fiorentina, Vanoli contro Runjaic: non mancano le sorprese in formazione

Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match del Bluenergy Stadium tra Udinese e Fiorentina, posticipo della 27ª giornata di Serie A. Nei padroni di casa, Kosta Runjaic ritrova Davis dopo l'infortunio e lo lancia da titolare nel tandem d'attacco con Zaniolo. Sponda viola, Paolo Vanoli cambia nuovamente sistema di gioco: 3-5-1-1 con Gudmundsson e Kean in avanti; esordio dal 1' per Rugani.

Di seguito le formazioni ufficiali:
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Bertola; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Zaniolo, Davis. Allenatore: Kosta Runjaic
FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Rugani, Ranieri; Harrison, Mandragora, Fagioli, Brescianini, Parisi; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Paolo Vanoli