Udinese-Fiorentina, le formazioni: Vanoli cambia modulo, Runjaic ritrova Davis
Al Bluenergy Stadium si gioca il posticipo della 27ª giornata di Serie A. Udinese-Fiorentina, Vanoli contro Runjaic: non mancano le sorprese in formazione
Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match del Bluenergy Stadium tra Udinese e Fiorentina, posticipo della 27ª giornata di Serie A. Nei padroni di casa, Kosta Runjaic ritrova Davis dopo l'infortunio e lo lancia da titolare nel tandem d'attacco con Zaniolo. Sponda viola, Paolo Vanoli cambia nuovamente sistema di gioco: 3-5-1-1 con Gudmundsson e Kean in avanti; esordio dal 1' per Rugani.
Di seguito le formazioni ufficiali:
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Bertola; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Zaniolo, Davis. Allenatore: Kosta Runjaic
FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Rugani, Ranieri; Harrison, Mandragora, Fagioli, Brescianini, Parisi; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Paolo Vanoli
Da 0 a 10: l'urlo 'Indegni' strozzato, il solito catorcio Lukaku, la nuova porcheria arbitrale e il rimpianto a vita di Conte
