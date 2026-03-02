Ufficiale Pisa-Bologna, le formazioni: Italiano esclude Orsolini, c'è Bernardeschi

Tutto pronto all'Arena Garibaldi per la sfida delle 18.30 fra Pisa e Bologna, primo posticipo del lunedì della 27^ giornata di Serie A.

Tutto pronto all'Arena Garibaldi per la sfida delle 18.30 fra Pisa e Bologna, primo posticipo del lunedì della 27^ giornata di Serie A. Mister Hiljemark sorprende con diversi cambi rispetto alle indicazioni della vigilia. In porta ancora Nicolas, con Calabresi, Caracciolo e Coppola a comporre la linea difensiva a tre. A destra c'è Leris e non Toure, con Angori sull'out opposto. Davanti con Durosinmi c'è Moreo. In casa Bologna Vincenzo Italiano ripropone ancora Joao Mario a sinistra, con Zortea a destra. In mezzo con Freuler c'è Moro, con Bernardeschi, Sohm e Cambiaghi sulla trequarti e Orsolini inizialmente in panchina. Davanti il solito Santiago Castro.

Queste le formazioni ufficiali di Pisa-Bologna.

PISA (3-5-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Coppola; Leris, Marin, Aebischer, Hojholt, Angori; Moreo, Durosinmi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumì, Vitik, Joao Mario; Freuler, Moro; Bernardeschi, Sohm, Cambiaghi; Castro