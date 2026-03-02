Inter, Lautaro e Bonny non si allenano in gruppo: le ultime verso Como e derby

di Pierpaolo Matrone
In casa Inter ci si avvicina alla semifinale di andata di Coppa Italia, in programma domani sera con il Como

In casa Inter ci si avvicina alla semifinale di andata di Coppa Italia, in programma domani sera con il Como, con la consapevolezza che Cristian Chivu dovrà fare a meno di due attaccanti su quattro. Prosegue il lavoro personalizzato che vede protagonista Lautaro Martinez, senza intoppi. L’attaccante argentino non sarà ovviamente a disposizione, e salterà anche il derby: per il suo rientro serve tempo.

Bonny salta il Como, ma non il derby?
Discorso diverso per quanto riguarda Ange-Yoan Bonny: anche l’attaccante francese ex Parma salterà il Como, va gestito, ma potrebbe essere a disposizione per la stracittadina con il Milan.