Foto Serie A, la classifica dopo la 27ª: il Napoli guadagna due punti su Roma e Juventus

vedi letture

L'Atalanta esce virtualmente dai giochi, il Como resta a -5, Roma e Juve perdono due punti sul Napoli: come cambia la corsa Champions dopo la 27ª giornata

Con i posticipi del lunedì si è chiusa la 27ª giornata di Serie A. Il Napoli resta a -4 ma guadagna due punti su Roma e Juventus: gli azzurri sono ora a +6 sui bianconeri, mentre il Como al quinto posto è lontano 5 punti. In vetta, l'Inter è ormai lanciatissima verso la vittoria del campionato e la prossima settimana nel derby potrebbe chiudere virtualmente i conti.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo la 27ª giornata:

1 - Inter 67 punti, 27 partite giocate

2 - Milan 57 punti, 27 partite giocate

3 - Napoli 53 punti, 27 partite giocate

4 - Roma 51 punti, 27 partite giocate

5 - Como 48 punti, 27 partite giocate

6 - Juventus 47 punti, 27 partite giocate

7 - Atalanta 45 punti, 27 partite giocate

8 - Bologna 39 punti, 27 partite giocate

9 - Sassuolo 38 punti, 27 partite giocate

10 - Udinese 35 punti, 27 partite giocate

11 - Lazio 34 punti, 27 partite giocate

12 - Parma 33 punti, 27 partite giocate

13 - Cagliari 30 punti, 27 partite giocate

14 - Torino 30 punti, 27 partite giocate

15 - Genoa 27 punti, 27 partite giocate

16 - Fiorentina 24 punti, 27 partite giocate

17 - Cremonese 24 punti, 27 partite giocate

18 - Lecce 24 punti, 27 partite giocate

19 - Pisa 15 punti, 27 partite giocate

20 - Verona 15 punti, 27 partite giocate