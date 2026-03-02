Serie A, la classifica dopo la 27ª: il Napoli guadagna due punti su Roma e Juventus
Con i posticipi del lunedì si è chiusa la 27ª giornata di Serie A. Il Napoli resta a -4 ma guadagna due punti su Roma e Juventus: gli azzurri sono ora a +6 sui bianconeri, mentre il Como al quinto posto è lontano 5 punti. In vetta, l'Inter è ormai lanciatissima verso la vittoria del campionato e la prossima settimana nel derby potrebbe chiudere virtualmente i conti.
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo la 27ª giornata:
1 - Inter 67 punti, 27 partite giocate
2 - Milan 57 punti, 27 partite giocate
3 - Napoli 53 punti, 27 partite giocate
4 - Roma 51 punti, 27 partite giocate
5 - Como 48 punti, 27 partite giocate
6 - Juventus 47 punti, 27 partite giocate
7 - Atalanta 45 punti, 27 partite giocate
8 - Bologna 39 punti, 27 partite giocate
9 - Sassuolo 38 punti, 27 partite giocate
10 - Udinese 35 punti, 27 partite giocate
11 - Lazio 34 punti, 27 partite giocate
12 - Parma 33 punti, 27 partite giocate
13 - Cagliari 30 punti, 27 partite giocate
14 - Torino 30 punti, 27 partite giocate
15 - Genoa 27 punti, 27 partite giocate
16 - Fiorentina 24 punti, 27 partite giocate
17 - Cremonese 24 punti, 27 partite giocate
18 - Lecce 24 punti, 27 partite giocate
19 - Pisa 15 punti, 27 partite giocate
20 - Verona 15 punti, 27 partite giocate
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Torino
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro