Il Bologna vince ancora, il Pisa sprofonda: la decide Odgaard al 90'
Termina sul risultato di 0-1 il match dell'Arena Garibaldi tra Pisa e Bologna, posticipo della 27ª giornata di Serie A. Grazie al gol di Jens Odgaard al 90esimo minuto, la squadra di Vincenzo Italiano trova la quinta vittoria di fila tra campionato ed Europa League; sprofondano invece i nerazzurri di Oscar Hiljemark, ultimi in classifica con soli 15 punti.
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Pisa-Bologna 0-1:
1 - Inter 67 punti, 27 partite giocate
2 - Milan 57 punti, 27 partite giocate
3 - Napoli 53 punti, 27 partite giocate
4 - Roma 51 punti, 27 partite giocate
5 - Como 48 punti, 27 partite giocate
6 - Juventus 47 punti, 27 partite giocate
7 - Atalanta 45 punti, 27 partite giocate
8 - Bologna 39 punti, 27 partite giocate
9 - Sassuolo 38 punti, 27 partite giocate
10 - Lazio 34 punti, 27 partite giocate
11 - Parma 33 punti, 27 partite giocate
12 - Udinese 32 punti, 26 partite giocate
13 - Cagliari 30 punti, 27 partite giocate
14 - Torino 30 punti, 27 partite giocate
15 - Genoa 27 punti, 27 partite giocate
16 - Fiorentina 24 punti, 26 partite giocate
17 - Cremonese 24 punti, 27 partite giocate
18 - Lecce 24 punti, 27 partite giocate
19 - Pisa 15 punti, 27 partite giocate
20 - Verona 15 punti, 27 partite giocate
