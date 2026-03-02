Ufficiale Juventus, un titolarissimo di Spalletti rinnova fino al 2030: l'annuncio

vedi letture

Adesso è anche ufficiale: Weston McKennie rinnova il suo contratto con la Juventus fino al 30 giugno del 2030. La conferma diretta arriva dallo stesso club bianconero. Si legge infatti nel comunicato ufficiale con cui la Juventus fa sapere di aver esteso il vincolo professionale con McKennie.

Il comunicato della Juventus sul rinnovo di McKennie

"Dopo sei anni in bianconero, si rinsalda il legame tra Weston McKennie e la Juventus con un meritato prolungamento di contratto: è ufficiale l’accordo che legherà il giocatore classe 1998 e il club bianconero fino al 30 giugno 2030". E ancora, prosegue la nota della Juventus: "Un rinnovo conquistato a suon di prestazioni di altissimo livello da parte del centrocampista statunitense, arrivato a Torino dallo Schalke 04 nell’agosto 2020 e diventato sempre più un riferimento: nella sfida di Coppa Italia contro l’Udinese dello scorso dicembre ha superato il traguardo delle 200 presenze in bianconero –diventate nel frattempo 220, in cui ha raccolto 26 gol e 26 assist, vestendo spesso e volentieri nelle ultime settimane i panni del bomber".