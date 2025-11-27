Il Cagliari si gode Caprile: valore quadruplicato rispetto a quanto incassato dal Napoli

35 milioni di euro. È la cifra che vale Elia Caprile da parte del Cagliari, con gli isolani che lo hanno riscattato solamente in estate per 8,5 milioni. A scriverlo è Tuttomercatoweb.com. Dopo le ottime prestazioni delle ultime settimane - al netto del grave errore che ha pregiudicato il risultato contro il Genoa, bloccandolo sul 3-3 - il suo valore è cresciuto a dismisura, soprattutto perché diverse società hanno chiesto informazioni.

Se dovesse rimanere questo, difficilmente ci sarà una cessione. Perché Caprile, pur essendo stato convocato al posto di Di Gregorio nelle ultime gare della Nazionale, sarebbe ancora da testare in un top club. II Napoli gli ha preferito Meret e, in linea di successione, Vanja Milinkovic-Savic. Complicato però pensare che il Cagliari possa in caso dovesse arrivare una proposta - scendere ben al di sotto di quella cifra, soprattutto considerati i valori dei portieri. Per dire: Mike Maignan, pur valutato moltissimo, ha ricevuto offerte per "soli" 15 milioni nella scorsa estate e ora rischia di essere svincolato.

È però pacifico che Caprile possa essere uno dei prossimi uomini mercato. Da capire come, eventualmente, scalare la montagna dei 35 milioni richiesti dal Cagliari per il proprio portiere. Forse inserendo delle contropartite, ma anche qui la situazione andrebbe studiata caso per caso e non presa come possibile già da ora.