Il Como gioca sul velluto: 1-0 sul Torino all'intervallo

Gioca bene e si diverte il Como nel primo tempo della sfida contro il Torino al Sinigaglia. I primi 45 minuti di gioco premiano gli uomini di Cesc Fabregas, avanti 1-0 grazie alla rete al 38' di Tasos Douvikas, arrivato al secondo gol dal suo arrivo in Italia lo scorso gennaio, su assist dell'ex di turno Vojvoda.

Parte bene il Como, ma la mole di gioco non viene trasformata in occasioni concrete. Il Torino da parte sua sembra reggere bene e senza particolari affanni, cercando di pungere in ripartenza. L'equilibrio come detto viene spezzato al 38', con la ripartenza veloce dei lariani che porta Ikone a rifinire per Vojvoda che dal fondo mette in mezzo un pallone che il centravanti greco spinge in porta col la testa.

La rete del vantaggio sembra ulteriormente sbloccare mentalmente i padroni di casa, con le trame di gioco che arrivano in modo leggero e producono occasioni da gol: la più interessante è quella di Alberto Moreno che calcia da fuori allo scadere ma trova la pronta risposta di Milinkovic Savic in calcio d'angolo. Così nonostante il pressing offensivo di Diao e compagni il risultato non cambia, col Como che va negli spogliatoi avanti 1-0 sul Torino.