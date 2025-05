Ufficiale Parma-Como, le formazioni: Chivu con Bonny trequartista, altra chance per Cutrone

Parma per la salvezza, quasi aritmetica, Como per superare il Torino e raggiungere il decimo posto in classifica. Partita dal doppio significato quella che inizierà alle ore 15 allo stadio Tardini. Cristian Chivu si affiderà al 3-4-2-1 con Bonny e Ondrejka alle spalle di Pellegrino mentre dall'altra parte Cesc Fabregas ha deciso di dare un'altra chance dal primo minuto a Patrick Cutrone al centro dell'attacco con il tridente alle sue spalle che sarà formato da Ikone, Nico Paz e Da Cunha. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre.

PARMA (3-4-2-1): Suzuki; Delprato, Leoni, Valenti; Hainaut, Sohm, Keita, Valeri; Bonny, Ondrejka; Pellegrino. Allenatore: Cristian Chivu.

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Moreno; Caqueret, Perrone; Ikoné, Nico Paz, Da Cunha; Cutrone. Allenatore: Cesc Fabregas.