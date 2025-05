Ufficiale Cagliari-Udinese, le formazioni: Luperto c'è, Gaetano in panchina

Sono ufficiali le scelte di formazione di Cagliari e Udinese, in campo alle ore 15 per il 35° turno di Serie A. Queste le scelte dei due allenatori per la sfida dell'Unipol Domus:

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Palomino, Luperto; Zortea, Makoumbou, Marin, Adopo, Augello; Piccoli, Luvumbo. A disposizione: Ciocci, Sherri, Coman, Viola, Deiola, Prati, Jankto, Pavoletti, Obert, Pintus, Gaetano, Mutandwa, Felici. Allenatore: Nicola.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Modesto, Lovric, Karlstrom, Zarraga, Kamara; Atta; Davis. A disposizione: Sava, Padelli, Sanchez, Palma, Pafundi, Bravo, Kabasele, Giannetti, Ekkelenkamp, Zemura, Pizarro. Allenatore: Runjaic.