Il Como sta per battere un altro colpo: l'attaccante è in arrivo dal Galatasaray

Il bomber classe '92 Alvaro Morata è a un passo dal trasferimento al Como. La telenovela relativa al ritorno in Italia del centravanti spagnolo è destinato a chiudersi in queste ore col club lariano che, forte dell'accordo col centravanti ancora di proprietà del Milan, ha alzato l'offerta verso il Galatasaray: sul piatto circa sei milioni di euro per liberare il calciatore classe '92 che lo scorso gennaio s'era trasferito in Turchia con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

La società di Istanbul dopo quest'ultimo rilancio è pronto a dare il via libera all'uscita di Morata, calciatore che con la maglia del Gala nell'ultimo semestre ha realizzato sei reti in diciassette partite. Peggio ha fatto nella prima parte dell'ultima stagione con la casacca del Milan: solo sei gol in 25 partite. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.