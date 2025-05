Il Milan chiude con una vittoria per 2-0, il Monza saluta la Serie A

Il Milan chiude una stagione deludente con una vittoria inutile ai fini del piazzamento in classifica. Contro il Monza, già retrocesso, i rossoneri vincono 2-0, ma essendo già fuori dalle coppe europee i tre punti non servono a nulla. Serata di gloria per Gabbia e Joao Felix, autore delle due reti che valgono il successo ma non evitano i fischi copiosi di San Siro, con i tifosi rossoneri in contestazione già dal pomeriggio.