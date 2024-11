Il Milan è un colabrodo in difesa e il Cagliari ne approfitta: finisce 3-3

Sei gol, il ritorno di Leao, uno Zappa in versione goleador e potremmo continuare ancora. Cagliari-Milan, gara valida per il 12° turno di Serie A appena disputata all'Unipol Domus, è andata anche oltre le più rosee aspettative. A deciderla, appunto, le doppiette di Leao e Zappa, che firma il pari al 89esimo con gran gol al volo, più le reti di Zortea da una parte e Abraham dall'altra. Una rimonta continua che ha visto rossoblù e rossoneri rincorrersi per l'intera durata dell'incontro.