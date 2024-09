Il Torino va in difficoltà e si sveglia tardi, la Lazio vince meritatamente 3-2

La Lazio sbanca lo Stadio Olimpico Grande Torino battendo i granata 3-2 nel lunch match della sesta giornata di Serie A. La formazione di Baroni passa subito in vantaggio al grazie al gol messo a segno all'8' da Guendouzi, bravissimo ad inserirsi per vie centrali e sfruttare il perfetto assist di Nuno Tavares al limite dell'area, con un piattone che non lascia scampo a Paleari. Per il francese si tratta del primo gol stagionale, mentre l'esterno mancino è già a 4 assist in campionato.

Nella ripresa raddoppio biancoceleste al 60' con Dia Isaksen si invola a destra e mette dentro, velo di Zaccagni per l'imbucata di Dia che di destro trafigge ancora Paleari. Sette minuti dopo, però, ecco Che Adams che segna il suo quarto gol stagionale e riapre il match. La girandola di cambi porta in campo anche Noslin che pochi secondi dopo il suo ingresso si intrufola in area granata e segna il 3-1 da pochi passi. Tutto finito? Neanche per sogno, perché sl seconddo dei 5 minuti di recupero Saul Coco con una meravigliosa sforbiciata trova la rete del definitivo 3-2 in favore dei biancocelesti.