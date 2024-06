Incredibile Como, tenta il super-colpo: Varane sarà in città per conoscere la realtà

Per Sky sbarcherà in Italia e incontrerà la società, parlerà con Fabregas e con i dirigenti, conoscerà la città e poi prenderà una decisione

La prossima settimana Raphael Varane sarà a Como, secondo quanto riportato da Sky Sport. Un viaggio che non significa scelta fatta per i lariani da parte del francese, ma semplicemente un modo per studiare e capire la realtà dell'ambizioso club neopromosso in Serie A.

Secondo l'emittente il centrale francese ex fra le altre di Real Madrid e Manchester United sbarcherà in Italia e incontrerà la società, parlerà con Fabregas e con i dirigenti, conoscerà la città e poi prenderà una decisione in merito alla proposta arrivata.