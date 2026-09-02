Inter, Ausilio verso l'addio: il club non rinnoverà il contratto del direttore sportivo

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Si avvicina così la conclusione di un rapporto iniziato nel lontano 1998 e proseguito per quasi tre decenni

Dopo 28 anni insieme, la lunga storia tra Piero Ausilio e l’Inter sembra essere arrivata ai titoli di coda. Il direttore sportivo nerazzurro ha il contratto in scadenza nel prossimo giugno e, secondo le indiscrezioni delle ultime ore, le parti sarebbero orientate verso la separazione. Alla base del possibile addio ci sarebbe anche la volontà dello stesso Ausilio di misurarsi con una nuova esperienza professionale, con l’estero come destinazione più probabile.

Inter-Ausio, sarò addio

Si avvicina così la conclusione di un rapporto iniziato nel lontano 1998 e proseguito per quasi tre decenni, durante i quali Ausilio ha ricoperto diversi incarichi fino a diventare uno dei principali punti di riferimento dell’area sportiva nerazzurra.