Classifica degli acquisti più costosi in Serie A: domina il Milan

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Il Milan è stato il grande protagonista del mercato estivo 2026/27. Come evidenziato da Tuttomercatoweb, appartengono ai rossoneri le due operazioni più costose dell’intera sessione, con Gonçalo Ramos davanti a tutti. L’attaccante portoghese è passato dal Paris Saint-Germain al Milan per 74 milioni di euro, precedendo il nuovo compagno Diego Moreira, acquistato dallo Strasburgo per 50 milioni. Sul terzo gradino del podio compare invece il Napoli, grazie ai 44 milioni complessivi dell’operazione Rasmus Hojlund, arrivato dal Manchester United nella stagione precedente e riscattato quest’estate.

Serie A, gli acquisti più costosi del mercato: Hojlund sul podio, Milan protagonista

Particolare anche il caso di Openda, quarto nella graduatoria con 42,5 milioni: la Juventus ha esercitato il riscatto concordato un anno fa, per poi cedere immediatamente il giocatore.

Questa la classifica degli acquisti più costosi riportata da Tuttomercatoweb:

Gonçalo Ramos – dal Paris Saint-Germain al Milan: 74 milioni

Diego Moreira – dallo Strasburgo al Milan: 50 milioni

Rasmus Hojlund* – dal Manchester United al Napoli: 44 milioni

Loïs Openda* – dal Lipsia alla Juventus: 42,5 milioni

Randal Kolo Muani – dal Paris Saint-Germain alla Juventus: 41,2 milioni

Santiago Castro – dal Bologna alla Roma: 36 milioni

Kerim Alajbegovic – dal Bayer Leverkusen alla Juventus: 32 milioni

Trevoh Chalobah – dal Chelsea al Como: 30 milioni

Djed Spence – dal Tottenham all’Inter: 30 milioni

Curtis Jones – dal Liverpool all’Inter: 30 milioni

Mario Gila – dalla Lazio al Milan: 30 milioni

* Hojlund e Openda erano arrivati nella stagione 2025/26: nell'attuale sessione è stato esercitato il riscatto.