Serie A, Giudice Sportivo: nessuno squalificato, multate Como, Lecce e Bologna
Il Giudice Sportivo di Serie A ha reso note le decisioni disciplinari dopo la seconda giornata di campionato. In vista del prossimo turno non risultano giocatori squalificati tra le 20 squadre del massimo campionato italiano. Nessun calciatore, dunque, sarà costretto a saltare la prossima giornata per motivi disciplinari.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 10° del primo tempo, lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco che costringevano l'Arbitro a sospendere la gara per circa un minuto; per avere, inoltre, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo e alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LECCE a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa sei minuti, per permettere la regolarizzazione dell'equipaggiamento dei calciatori della Soc. Lecce; il ritardo si protraeva a causa di due calciatori che non rispettavano tale richiesta.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. COMO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di due minuti nel corso del primo tempo e due minuti nel corso del secondo tempo.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BOLOGNA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del secondo tempo di circa un minuto.
- CALCIATORI
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 1.500,00 (PRIMA SANZIONE)
DELPRATO Enrico (Parma): sanzione aggravata perché capitano della squadra.
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
LUCCHESI Lorenzo (Monza)
OSTIGARD Leo Skiri (Genoa)
PRIMA SANZIONE
AKANJI Manuel (Inter)
DEIOLA Alessandro (Cagliari)
DI LORENZO Giovanni (Napoli)
DRAGUSIN Radu Matei (Fiorentina)
GINEITIS Gvidas (Torino)
HAPS Ridgeciano Delano (Venezia)
KONATÉ Abdou-Salam (Parma)
LAURIENTÉ Armand Gaetan (Sassuolo)
LOCATELLI Manuel (Juventus)
LUCUMI' BONILLA Jhon Janer (Juventus)
MATIĆ Nemanja (Sassuolo)
OMORUYI BENJAMIN Kevin Carlos (Cagliari)
PAVLOVIĆ Strahinja (Milan)
PEREZ MUNOZ Enrique (Venezia)
RAIMONDO Antonio (Frosinone)
SCHINGTIENNE Joel Marcel (Venezia)
TROILO Mariano Emir (Parma)
VOLPATO Cristian (Sassuolo)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
CALVANI Gabriele (Frosinone)
PRIMA SANZIONE
AMORIM DE FREITAS Alexsandro (Genoa)
BRACAGLIA Gabriele (Frosinone)
GUÐMUNDSSON Albert (Fiorentina)
ILIĆ Ivan (Lecce)
JIMENEZ SANCHEZ Alejandro (Fiorentina)
KRSTOVIĆ Nikola (Atalanta)
MALEN Donyell (Roma)
ZACCAGNI Mattia (Lazio)
- ALLENATORI
AMMONITI
PRIMA SANZIONE
DE ROSSI Daniele (Genoa)
GROSSO Fabio (Fiorentina)
TEDESCO Domenico (Bologna)
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