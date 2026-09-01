Ufficiale Sorpresa Roma, ceduto El Aynaoui: il centrocampista va in Bundesliga

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Neil El Aynaoui lascia la Roma e si trasferisce al Lipsia in prestito con diritto di riscatto. Saluta dopo una stagione da 35 presenze e 2 gol.

La Roma saluta Neil El Aynaoui. Il centrocampista marocchino è ufficialmente un nuovo giocatore del Lipsia, che ha annunciato il suo arrivo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il classe 2001 lascia così la Capitale dopo una stagione in maglia giallorossa, chiusa con 35 presenze e 2 reti.

Le prime parole di El Aynaoui

Il centrocampista ha affidato al sito ufficiale del Lipsia le sue prime dichiarazioni da nuovo giocatore del club tedesco, spiegando i motivi della scelta e l'entusiasmo per la nuova avventura: “L'RB Lipsia gode di un'ottima reputazione e il suo stile di gioco, caratterizzato da alta intensità, dinamismo e ambizione di dominare il possesso palla, si adatta perfettamente a me e alle mie caratteristiche. Non vedo l'ora di unirmi all'RB Lipsia, di conoscere la città e di affrontare le sfide che mi attendono in Bundesliga, Champions League e DFB-Pokal. Le conversazioni con i rappresentanti del club e con Martín Demichelis sono state fin da subito molto convincenti e hanno reso la decisione facile. Sono davvero entusiasta di questa nuova sfida. Non vedo l'ora di scendere in campo con la squadra e di dare subito il mio contributo per raggiungere i nostri obiettivi”.