Ufficiale Scartato da Conte e flop alla Juventus, David va all’Atletico Madrid: cifre e formula

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Jonathan David lascia la Juventus dopo una sola stagione e si trasferisce all’Atlético Madrid in prestito gratuito con diritto di riscatto.

Si chiude dopo una sola stagione e con il sapore del flop l’avventura di Jonathan David alla Juventus. L’attaccante canadese lascia Torino e si trasferisce all’Atlético Madrid con la formula del prestito gratuito fino al 30 giugno 2027, con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Un epilogo sorprendente per un giocatore arrivato a parametro zero nell’estate 2025 dopo gli ottimi numeri con il Lille, ma incapace di confermare in Serie A le aspettative della vigilia. E proprio un anno fa David era stato vicinissimo al Napoli: la trattativa con il club azzurro era arrivata a un passo dalla chiusura, con un’intesa praticamente raggiunta, prima che Antonio Conte decidesse di cambiare obiettivo e puntare su un attaccante con caratteristiche differenti.

Il comunicato della Juventus

La Juventus ha ufficializzato il trasferimento attraverso una nota pubblicata sul proprio sito, rendendo noti anche i dettagli economici dell’operazione. L’Atlético Madrid potrà acquisire a titolo definitivo il calciatore al termine del prestito per 25 milioni di euro, con pagamento previsto in quattro esercizi. Nel comunicato si legge: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Club Atlético de Madrid per la cessione temporanea, a titolo gratuito, fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jonathan Christian David. L’accordo prevede inoltre la facoltà da parte dell’Atlético de Madrid di acquisire a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del giocatore. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale cessione definitiva è pari a € 25 milioni, pagabili in quattro esercizi".