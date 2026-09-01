Ufficiale Coppa Italia, colpo Monza! Batte il Torino (che protesta per un rigore tolto) e va agli ottavi

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Il Monza espugna l’Olimpico Grande Torino e supera il turno di Coppa Italia. Decisivo il gol di Dany Mota nel primo tempo.

Il Monza firma il colpaccio in Coppa Italia ed elimina il Torino davanti al proprio pubblico. I brianzoli si impongono per 1-0 grazie alla rete di Dany Mota, arrivata al 48’ del primo tempo, e conquistano così l’accesso agli ottavi di finale. Una vittoria pesante per la squadra di Ivan Juric, capace di resistere fino al triplice fischio e di centrare la qualificazione.

Torino, proteste nel finale: rigore annullato dal VAR

Il finale è stato particolarmente acceso. In pieno recupero, infatti, il Torino si è visto assegnare un calcio di rigore, ma dopo la revisione al VAR l’arbitro ha cambiato decisione e annullato il penalty, scatenando le proteste dei granata. Con il successo ottenuto a Torino, il Monza si guadagna così un posto agli ottavi, dove a dicembre affronterà il Milan.

Questo il quadro dei sedicesimi di finale:

Parma - Cremonese 0-2

5' Lottici Tessadri, 41' Licina

Torino - Monza 0-1

45 + 3' Mota

Sassuolo - Frosinone

2 settembre, ore 16

Udinese - Venezia

2 settembre, ore 18

Palermo - Mantova

3 settembre, ore 18

Cagliari - Hellas Verona

3 settembre, ore 21

Genoa - Sudtirol

15 settembre, ore 18

Fiorentina - Pisa

15 settembre, ore 21