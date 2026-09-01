Coppa Italia, colpo Monza! Batte il Torino (che protesta per un rigore tolto) e va agli ottavi
Il Monza firma il colpaccio in Coppa Italia ed elimina il Torino davanti al proprio pubblico. I brianzoli si impongono per 1-0 grazie alla rete di Dany Mota, arrivata al 48’ del primo tempo, e conquistano così l’accesso agli ottavi di finale. Una vittoria pesante per la squadra di Ivan Juric, capace di resistere fino al triplice fischio e di centrare la qualificazione.
Torino, proteste nel finale: rigore annullato dal VAR
Il finale è stato particolarmente acceso. In pieno recupero, infatti, il Torino si è visto assegnare un calcio di rigore, ma dopo la revisione al VAR l’arbitro ha cambiato decisione e annullato il penalty, scatenando le proteste dei granata. Con il successo ottenuto a Torino, il Monza si guadagna così un posto agli ottavi, dove a dicembre affronterà il Milan.
Questo il quadro dei sedicesimi di finale:
Parma - Cremonese 0-2
5' Lottici Tessadri, 41' Licina
Torino - Monza 0-1
45 + 3' Mota
Sassuolo - Frosinone
2 settembre, ore 16
Udinese - Venezia
2 settembre, ore 18
Palermo - Mantova
3 settembre, ore 18
Cagliari - Hellas Verona
3 settembre, ore 21
Genoa - Sudtirol
15 settembre, ore 18
Fiorentina - Pisa
15 settembre, ore 21
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