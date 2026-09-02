Ufficiale Juve, tegola Thuram: si opera al ginocchio e torna nel 2027

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Brutte notizie per la Juventus: Khephren Thuram si sottoporrà a un intervento chirurgico giovedì 3 settembre a Lione per risolvere la sindrome femoro-rotulea al ginocchio destro, problema comparso nella parte finale della scorsa stagione e che lo ha costretto a saltare tutte le gare disputate finora in quella attuale.

Juve, che tegola: operazione per Thuram

Il centrocampista della Juventus sarà operato dal professor Bertrand Sonnery Cottet, specialista che in passato ha già eseguito interventi su Bremer e Gatti. Per quanto riguarda i tempi di recupero, Thuram dovrà restare ai box per almeno quattro mesi: il suo ritorno in campo è quindi previsto per l'inizio del 2027.