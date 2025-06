Inter-Chivu, retroscena di Repubblica: fu scartato per la seconda squadra nerazzurra

L’Inter e Cristian Chivu hanno raggiunto un’intesa di massima per un contratto biennale. L’accordo sarà formalizzato nelle prossime ore, riferisce Repubblica. Il tecnico rumeno è diventato il candidato principale per la panchina dopo il rifiuto del Como a lasciar partire Cesc Fabregas.

Curiosamente, prima di approdare al Parma, quando era ancora alla guida della Primavera dell’Inter, Chivu era già stato preso in considerazione per allenare l’Inter Under 23. Alla fine, però, la scelta del club era ricaduta su Stefano Vecchi. Nel giro di pochi mesi, dunque, l'allenatore è passato dall’essere escluso per la panchina dell’Under 23 a essere il prescelto per guidare, potenzialmente, la prima squadra.