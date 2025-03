Inter da Triplete? Inzaghi frena: "Non ci siamo solo noi..."

Fondamentale successo dell'Inter in Champions League, che passa 2-0 a Rotterdam nell'andata degli ottavi di finale contro il Feyenoord. In avvio il portiere Martinez è attento sul sinistro di Osman, poi la sblocca Thuram su cross di Barella. Chance anche per Lautaro, che dopo l'intervallo raddoppia su assist di Zielinski. Wellenreuther para il rigore del 3-0 a Zielinski, ma il risultato alla fine premia comunque la squadra di Simone Inzaghi. Martedì 11 marzo il ritorno a San Siro.

L'Inter punta al treble? Questa la risposta di Simone Inzaghi in conferenza stampa dopo la vittoria dell'Iter: "Vogliamo andare avanti, essere competitivi in quello che dobbiamo fare. Ogni partita ci sono avversari che ci vogliono mettere in difficoltà, siamo l'Inter e lo sappiamo: siamo molto felici, ma sappiamo che ci sono degli avversari che contro di noi provano a dare il massimo".