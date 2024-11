Inter, Darmian: "Maglia più pesante con lo Scudetto? No, c'è ferocia e voglia di difenderlo"

Il difensore dell'Inter Matteo Darmian ha parlato anche delle aspettative e delle responsabilità della squadra nerazzurra dopo lo Scudetto dello scorso anno

In conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Arsenal in Champions League, il difensore dell'Inter Matteo Darmian ha parlato anche delle aspettative e delle responsabilità della squadra nerazzurra dopo lo Scudetto dello scorso anno:

Veterano dell'Inter, si dice che resta la squadra più forte. La sensazione è che non siate ancora al livello dell'anno scorso. Cos'è più difficile da replicare?

"Le ambizioni sono sempre alte, quando giochi in un club importante come l'Inter vuoi sempre raggiungere gli obiettivi massimi. Ogni giorno si può migliorare e cerchiamo di farlo, magari in campionato quest'anno abbiamo lasciato qualche punto però siamo lì e vogliamo continuare nel percorso di crescita iniziato da anni. Poi se siamo favoriti o no lo dirà il campo".

È diverso il peso della maglia con lo scudetto sul petto?

"Io penso di no, penso che la volontà e la voglia di difendere uno scudetto è una cosa importante. Deve esserci una voglia feroce di difenderla, penso che serva grande volontà di vincere: conosco bene questo gruppo di ragazzi, per come lavora non ho dubbi sulla qualità e sulla determinazione".