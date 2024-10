Inter, è allarme difesa per Inzaghi: è addirittura l'undicesima in Serie A

Le 13 reti incassate in 9 partite sono oggettivamente un dato che salta agli occhi parlando dei campioni d'Italia in carica,

Tredici gol subiti nelle prime 9 giornate di campionato. In casa Inter, dopo il 4-4 contro la Juventus, ci si interroga soprattutto sulla tenuta difensiva della squadra di Simone Inzaghi. Un problema che sta incidendo sulla resa della squadra e che, scrive la Gazzetta dello Sport, porterà nella giornata di oggi ad un confronto interno alla Pinetina per capire i motivi e provare a dare una decisa sterzata.

