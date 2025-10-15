Inter, il recupero di Thuram procede con cautela: l’obiettivo è rientrare per il Napoli

In casa Inter si continua a lavorare con cautela sulle condizioni di Marcus Thuram, ancora alle prese con il recupero dal problema muscolare accusato il 30 settembre nella sfida di Champions League contro lo Slavia Praga. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’attaccante francese ha approfittato anche dei giorni di pausa per svolgere sedute personalizzate ad Appiano Gentile, con l’obiettivo di accelerare i tempi di recupero e tornare il prima possibile a disposizione di Cristian Chivu.

Le sensazioni sono incoraggianti, ma la prudenza resta d’obbligo: Thuram dovrebbe saltare ancora due partite, la gara di campionato contro la Roma e quella di Europa League a Bruxelles contro l’Union Saint-Gilloise. L’obiettivo, ormai realistico, è rientrare il 25 ottobre al Maradona per la sfida scudetto contro il Napoli. “Al faccia a faccia con gli azzurri mancano due settimane e, se tutto filerà liscio, Thuram potrà presentarsi all’appuntamento nel pieno delle forze”, scrive La Gazzetta dello Sport.