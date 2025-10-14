La Juve pensa a Skriniar, ma il centrale ha un ingaggio choc: la cifra

La Juve dopo l'infortunio di Bremer ha messo gli occhi su Milan Skriniar ma c'è un problema che la redazione di Tmw evidenzia: un ingaggio che è faraonico al Fenerbahce.

"È tornato in gialloblù dopo sei mesi di prestito dal Paris Saint Germain, dove guadagnava 8 milioni di euro più bonus, con un paio di miglioramenti soprattutto economici. Perché lo slovacco lambisce i 10 milioni bonus inclusi (9 di base) e ha ancora un contratto fino al 30 giugno 2029: tradotto, ne guadagna 80 in quattro anni. Ammesso e non concesso che ci possa essere uno spiraglio per gennaio, ecco che sarebbe un investimento da 70 milioni di stipendio più qualcosina per il cartellino". Insomma, affare a quanto pare destinato a non concretizzarsi mai. La Juve nel mirino ha anche Kim, ex Napoli.