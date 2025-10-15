Juve-Yildiz, distanza per il rinnovo e spunta il Chelsea: pronto maxi-ingaggio, le cifre

La fiducia resta, ma al momento c'è ancora distanza tra la Juventus e Kenan Yildiz per il rinnovo di contratto. Il turco vorrebbe percepire oltre 5 milioni di euro netti, ma tra la sua richiesta e la proposta dei bianconeri ballano circa 500mila euro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, qualora non dovesse arrivare la fumata bianca con la Vecchia Signora, ecco che il Chelsea potrebbe inserirsi in modo davvero importante.

I Blues sono pronti a spingersi fino a 10 milioni di euro annui, bonus compresi. In questo caso l'affare sfiorerebbe la tripla cifra, in linea con il valore del classe 2005, ormai uno di quelli destinati presto a diventare un crack, ammesso che già non lo sia. Molto dipenderà dalla sua volontà, perché mai come prima di adesso dovrà decidere se proseguire il suo viaggio a Torino e rappresentare ancora la Juventus o stabilire che la Continassa ormai gli sta stretta e che necessita di maggiore spazio.