Milan, che guaio: infortunio muscolare in nazionale per Pulisic

Brutte notizie per il Milan: durante l’amichevole tra Stati Uniti e Australia, Christian Pulisic ha riportato un infortunio muscolare che lo ha costretto a lasciare il campo intorno al 30° minuto del primo tempo. L’attaccante rossonero ha avvertito un fastidio al bicipite femorale che verrà valutato al suo rientro in Italia.

A confermare l’accaduto è stato il commissario tecnico della nazionale statunitense, Mauricio Pochettino, che nel post partita ha dichiarato: “Credo abbia sentito qualcosa al bicipite femorale. Domani tornerà in Italia, dove verrà sottoposto agli esami. Per ora non possiamo dire nulla con certezza". Le condizioni di Pulisic saranno monitorate nelle prossime ore, ma la sua presenza nel match di campionato contro la Fiorentina, in programma nel weekend, appare in forte dubbio.