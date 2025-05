Inter, il rimpianto di Sommer: "Scudetto? Regalato punti importanti"

Un salvataggio miracolo proprio come quello di Julio Cesar su Messi, stavolta con Yann Sommer a stoppare Yamal in semifinale di ritorno, con le unghie e la forza di chi ha voluto con tutto se stesso la finale di Champions League contro il PSG. "Era un momento speciale per tutti noi, dopo una partita pazza: emozioni fortissime", ha raccontato il portiere svizzero e dell'Inter nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Con un passaggio allo Scudetto sfumato, poco prima della finale di Champions: "La stagione in Champions è stata totalmente diversa: in campionato abbiamo fatto bene ma abbiamo regalato punti importanti. Adesso è un altro discorso, dobbiamo avere il coraggio e la concentrazione che abbiamo avuto in tutte le partite europee: siamo arrivati in finale con merito".