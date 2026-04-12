Inter, inizia il countdown: calendari a confronto e quando può vincere lo scudetto
L’Inter vola a +9 sul Napoli e dà il via al conto alla rovescia per lo Scudetto. A sei giornate dalla fine, la squadra di Cristian Chivu ha ormai il destino nelle proprie mani e può iniziare a programmare la festa, pur con qualche insidia rappresentata dalle trasferte contro Lazio e Bologna. Il vantaggio accumulato consente ai nerazzurri di gestire il finale di stagione con maggiore serenità rispetto alle inseguitrici.
Quando può arrivare lo Scudetto
Il titolo potrebbe arrivare anche molto presto: già alla 34ª giornata, nella sfida contro il Torino, a patto che l’Inter vinca le prossime due partite e il Napoli inciampi. In caso contrario, se entrambe dovessero mantenere un ritmo perfetto, la festa slitterebbe alla gara contro la Lazio. Dal punto di vista aritmetico, ai nerazzurri mancano ancora 10 punti per la certezza matematica, ma le proiezioni indicano che potrebbero bastarne anche meno: considerando un Napoli attorno ai 78 punti finali, all’Inter potrebbero essere sufficienti appena quattro punti per chiudere definitivamente i conti.
I calendari a confronto di Inter e Napoli per le ultime giornate:
1. INTER 75 punti
33ª giornata, Inter - Cagliari
34ª giornata, Torino - Inter
35ª giornata, Inter - Parma
36ª giornata, Lazio - Inter
37ª giornata, Inter - Hellas Verona
38ª giornata, Bologna - Inter
2. NAPOLI 66 punti
33ª giornata, Napoli - Lazio
34ª giornata, Napoli - Cremonese
35ª giornata, Como - Napoli
36ª giornata, Napoli - Bologna
37ª giornata, Pisa - Napoli
38ª giornata, Napoli - Udinese
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Lazio
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro