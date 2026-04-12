Inter, inizia il countdown: calendari a confronto e quando può vincere lo scudetto

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

vedi letture

Ieri alle 23:30 Serie A di di @antonio_noto

A sei giornate dalla fine, la squadra di Cristian Chivu ha ormai il destino nelle proprie mani e può iniziare a programmare la festa.