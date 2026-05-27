Ufficiale Atalanta, D'Amico saluta: ora è a un passo l'accordo con la Roma

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La Roma ha scelto il nuovo direttore sportivo ed è ormai tutto pronto per l’arrivo di Tony D’Amico. L’accordo di massima con il dirigente è stato raggiunto dopo il suo recente addio ufficiale all’Atalanta, società con cui ha vissuto stagioni di crescita importanti culminate con la vittoria dell’Europa League. Il club giallorosso - come riportato da Fabrizio Romano - ha accelerato nelle ultime ore per definire gli ultimi dettagli e chiudere una trattativa considerata strategica per il futuro dell’area sportiva. D’Amico è ritenuto il profilo ideale per guidare la nuova progettualità romanista.

Roma, in arrivo il nuovo direttore sportivo

Poche ore dopo l’addio all’Atalanta, il dirigente si prepara dunque a una nuova sfida nella Capitale, dove ritroverà Gian Piero Gasperini, tecnico con cui ha condiviso una fase importante del percorso nerazzurro. L’approdo alla Roma rappresenta un passaggio significativo nella sua carriera e segna l’inizio di un progetto ambizioso volto a rafforzare la struttura sportiva del club. L’intesa tra le parti è ormai definita e si attende soltanto l’annuncio ufficiale.