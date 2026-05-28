Stand-by Italiano-Bologna, Sportitalia: ADL indispettito! Aspetterà, ma poco fa contatto con Allegri

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Allegri resta infatti uno dei profili più graditi al patron del Napoli, che da anni lo considera un possibile allenatore per aprire un nuovo ciclo vincente.

Il Napoli continua a muoversi su più tavoli per scegliere il successore di Antonio Conte. La situazione legata a Vincenzo Italiano resta in evoluzione, ma l’attesa starebbe iniziando a infastidire Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto scritto da Alfredo Pedullà su X, il presidente azzurro sarebbe rimasto poco soddisfatto dello stand-by tra Italiano e il Bologna, con l’incontro decisivo previsto nelle prossime ore. Il Napoli sarebbe disposto ad aspettare ancora, ma non troppo a lungo.

De Laurentiis aspetterà Italiano, ma ha ricontattato Allegri

Proprio per questo motivo, riferisce l'esperto di mercato di Sportitalia, De Laurentiis avrebbe riallacciato i contatti con Massimiliano Allegri e il suo entourage. Un segnale chiaro di come il club azzurro voglia cautelarsi mentre continua il casting per la nuova guida tecnica. Allegri resta infatti uno dei profili più graditi al patron del Napoli, che da anni lo considera un possibile allenatore per aprire un nuovo ciclo vincente.