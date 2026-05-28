Podcast Svolta allenatore, Di Marzio: "Oggi scelta definitiva! Doppio accordo, sceglie ADL"

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"Italiano e Allegri: sarà la giornata della scelta definitiva, almeno dovrebbe essere oggi quella tra Italiano e Allegri". Lo ha detto Gianluca Di Marzio nel suo podcast Caffè Di Marzio per il network di Tuttomercatoweb e che puoi ascoltare ogni giorno su Tuttonapoli.net. "Italiano ha avuto il confronto attraverso i suoi agenti in questo incontro misterioso di Roma. Allegri ha continuato i contatti nella giornata di ieri per sistemare un po’ l’accordo biennale, sacrificando anche qualcosa a livello economico: di solito Allegri ha sempre guadagnato intorno ai 6 milioni a stagione, invece con il Napoli l’accordo biennale dovrebbe aggirarsi intorno ai 5 a stagione, quindi 10 totali.

Adesso sul tavolo di Chiavelli e di Aurelio De Laurentiis, portati da Manna, ci sono tutti e due i dossier con entrambi gli accordi economici e quindi sarà il presidente a dover fare la scelta se affidarsi ad Allegri o a Vincenzo Italiano.

Lato Milan, situazione assolutamente ancora in divenire con Iraola che ha preso tempo e quando prendi tempo di fronte a una proposta del Milan è evidente che vuoi aspettare altre soluzioni, da Crystal Palace al Bayer Leverkusen fino allo stesso Liverpool, perché attenzione: non è da escludere che il Liverpool possa anche clamorosamente separarsi da Slot nei prossimi giorni e a quel punto Iraola diventerebbe il prescelto per la panchina dei Reds".