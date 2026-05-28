Ultim'ora Italiano-Napoli, Sky annuncia: si libera! C'è l'accordo col Bologna, i dettagli

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Vincenzo Italiano si avvicina sempre di più alla panchina del Napoli. Una svolta importante nella corsa al dopo-Conte: era un passaggio fondamentale.

Vincenzo Italiano si avvicina sempre di più alla panchina del Napoli. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’allenatore avrebbe raggiunto un accordo con il Bologna per separarsi consensualmente dal club rossoblù. Una svolta importante nella corsa al dopo-Conte, perché Italiano potrà così liberarsi senza particolari ostacoli burocratici e diventare concretamente un’opzione percorribile per Aurelio De Laurentiis.

Italiano era già in pole

Negli ultimi giorni il tecnico siciliano era già balzato in pole position nelle preferenze del Napoli, complice anche il forte gradimento del presidente azzurro, che lo segue da tempo. Ora, con la risoluzione consensuale ormai definita, la strada verso il Maradona appare decisamente più aperta. Va sottolineato come il Napoli continui comunque a monitorare anche altri profili, ma Italiano resta il candidato più caldo per raccogliere l’eredità di Antonio Conte. Tutti i dettagli in tempo reale anche su Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli, live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.