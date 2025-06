Ultim'ora Inter-Inzaghi, è finita! Andrà in Arabia: due ipotesi per l'erede

Cambia un'altra panchina in Serie A: Simone Inzaghi dice addio all'Inter dopo quattro stagioni e un solo scudetto vinto. E' quanto trapela dall'incontro di oggi con la dirigenza. Fatale il ko per 5-0 nella finale di Champions contro il Psg ma anche la corte serrata dell'Al-Hilal pronto a ricoprirlo d'oro. Proprio in Arabia ripartirà il tecnico all'età di 49 anni.

LA SVOLTA

Addio Europa, anzi arrivederci. Almeno per ora, il suo mondo sarà la Saudi Pro League. Pronto contratto di tre anni, firme a breve. Già in questi giorni. E ora per l'Inter caccia al suo erede col peso di due finali perse di Champions in tre anni. Lo riporta la redazione di Sky Sport. Le alternative ora per i nerazzurri portano a profili giovani come Cesc Fabregas e Roberto De Zerbi.