Inter, Inzaghi recupera anche Darmian: domani previsto rientro di altri due infortunati

L’Inter di Simone Inzaghi recupera, come da programmi, un nuovo pezzo in vista della prossima sfida di campionato contro l’Udinese. Nella giornata di oggi, dopo Federico Dimarco che di fatto era già rientrato a pieno regime la scorsa settimana, è infatti tornato in gruppo anche Matteo Darmian ad Appiano Gentile.

Domani è atteso il rientro in gruppo di Stefan De Vrij e Nicola Zalewsk, che negli ultimi giorni hanno proseguito il proprio lavoro personalizzato per recuperare dai rispettivi infortuni. Rientrati anche i nazionali.

Con l’Udinese, Inzaghi dovrà fare a meno di Bastoni squalificato, ma soprattutto di Lautaro e Dumfries ai box, come il lungodegente Zielinski. L’attaccante argentino spera di poter rientrare già nel derby di andata di Coppa Italia con il Milan, anche se è più probabile che debba aspettare la trasferta di Parma. Più lunghi i tempi di rientro di Dumfries: proprio per questo i recuperi di Darmian e Zalewski risulta fondamentale per il tecnico piacentino.