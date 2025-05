Ultim'ora Inter, Inzaghi verso l'addio! Dall'Arabia sicuri: ha già accettato l'Ah-Hilal

Una notizia dell'ultim'ora fa tremare l'ambiente Inter: l'Al-Hilal avrebbe già un accordo con il tecnico Simone Inzaghi, stando a quanto riportato dall'emittente araba SSC Tv. Il club saudita avrebbe presentato un'offerta choc dal punto di vista economico - un biennale da circa 25 milioni netti di ingaggio a stagione - che l'attuale allenatore nerazzurro pare aver già accettato.

Simone Inzaghi quindi dovrebbe diventare il nuovo allenatore dell'Al-Hilal subito dopo la finale di Champions League, che l'Inter giocherà il prossimo sabato contro il Paris Saint-Germain. Dunque il presidente nerazzurro Beppe Marotta rischia di ritrovarsi con la panchina scoperta per il Mondiale per Club di luglio e per questo motivo potrebbe provare a inserirsi nella corsa per Massimiliano Allegri su cui al momento è in vantaggio Napoli .