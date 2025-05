Ufficiale Serie A, al via le ultime 6 gare della 38ª giornata: tutte le formazioni ufficiali

vedi letture

Questa sera alle ore 20:45 inizieranno le ultime sei gare della 38ª giornata che chiude questa Serie A. In ballo la lotta salvezza ed anche quella ai posti nelle competizioni europee, per una serata infuocata da vivere con tutte le partite in contemporanea. Di seguito le formazioni ufficiali dei rispettivi match.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Baroni

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Berisha, Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Krstovic, Karlsson. Allenatore: Giampaolo

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Bellanova, Djimsiti, Kossounou; Palestra, Sulemana, Brescianini, Ruggeri; Maldini, De Ketelaere; Retegui. Allenatore: Gasperini

PARMA (3-5-2): Suzuki; Balogh, Circati, Valenti; Delprato, Sohm, Keita, Hernani, Valeri; Bonny, Pellegrino. Allenatore: Gagliardi

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Dembele, Maripan, Masina, Biraghi; Casadei, Ricci; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. Allenatore: Vanoli.

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Cristante, Koné, Paredes, Angelino; Soulé, Shomurodov. Allenatore: Ranieri.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Lucca, Sanchez. Allenatore: Runjaic

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Richardson, Fagioli, Gosens; Beltran, Kean. Allenatore: Palladino

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Sverko, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Yeboah, Gytkjaer. Allenatore: Di Francesco

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Alberto, Kelly, Savona; Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Conceicao; Kolo Muani. Allenatore: Tudor

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez, Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Fazzini, Cacace; Esposito. Allenatore: D'Aversa

HELLAS VERONA (3-5-2): Perilli; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Dawidowicz, Duda, Serdar, Bradaric; Suslov, Sarr. Allenatore: Zanetti