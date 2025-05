Serie A, la Juve ribalta il Venezia. Roma avanti 1-0, Lazio sotto col Lecce: i parziali al 45'

Sono terminati i primi tempi dell'ultima giornata di Serie A.

ATALANTA-PARMA - Il primo tempo di Atalanta-Parma si chiude coi padroni di casa in vantaggio di due reti. Decisiva la doppietta di Daniel Maldini nel giro di un solo minuto, i ducali invece hanno sprecato due buone occasioni prima del doppio svantaggio.

EMPOLI-VERONA - Un buon Empoli pareggia per 1-1 con un Verona subito a segno e poi non pervenuto. Visti i risultati che stanno maturando sugli altri campi saranno 45 minuti finali da vivere in apnea.

LAZIO-LECCE - Conducono i giallorossi per una rete a zero, decide Coulibaly. Salentini in inferiorità numerica per l'espulsione di Pierotti per tutto il secondo tempo. Fischi dall'Olimpico.

TORINO-ROMA - Dopo i primi 45 minuti di gioco si va al riposo con il risultato di 0-1 per la Roma. Buon avvio dei giallorossi che, però, sul finale di primo tempo, lasciano maggior possesso al Torino.

UDINESE-FIORENTINA - Udinese avanti 1-0 sulla Fioerntina, grazie alla rete segnata da Lucca ma in dieci per l'espulsione di Bijol.

VENEZIA-JUVENTUS - Al vantaggio lampo dei padroni di casa firmato da Fila, hanno risposto prima Yildiz e poi Kolo Muani! Se finisse così, la Juventus sarebbe qualificata alla prossima Champions League, il Venezia retrocederebbe in Serie B. A tra poco per la ripresa!